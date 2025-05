'Idee per il futuro, nel cuore di Roma', incontri e dibattiti della Camera di Commercio dal 3 al 6 giugno

Dal 3 al 6 giugno, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, a piazza di Pietra, si svolgerà la seconda edizione di 'Idee per il futuro, nel cuore di Roma'. Il ciclo di incontri, a ingresso gratuito, è un’iniziativa voluta e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma e progettata da Marilisa Capuano con Paolo Conti per Associazione Futuro delle Idee che, da anni, organizza il Festival delle idee a Venezia con decine di incontri, dibattiti, seminari, coinvolgendo figure di spicco appartenenti ai più diversi contesti culturali, artistici, scientifici, ma uniti dal piacere intellettuale di focalizzare e condividere passioni, intuizioni, stimoli: le idee, appunto.

La seconda edizione di Idee per il futuro, nel cuore di Roma è ispirata dalla frase “Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto” di Alessandro Baricco, tratta dal suo capolavoro Novecento, che sintetizza il desiderio comune di provare a guardare oltre, dentro un domani tutto da costruire: chi ha il coraggio di vedere il futuro anche quando sembra impossibile, chi si interroga, chi cerca nuove strade sa che immaginare è il primo passo verso il cambiamento.

“Idee per il futuro - afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma – è stata una scommessa vinta, l’anno scorso, con un grande successo di partecipazione e dunque è stato naturale bissare l’evento, arricchendolo ulteriormente. L’iniziativa è rivolta a tutti, ma principalmente alle imprese del territorio e si pone come obiettivo quello di aiutarle nella comprensione dell’immediato futuro e a stare quindi al passo con i tempi in una realtà socio-economica molto complessa e che muta continuamente. Nelle 4 giornate del programma si succederanno relatori di fama internazionale (giornalisti, scrittori, membri del Vaticano, divulgatori scientifici) che argomenteranno, tra l’altro, su fede e scienza, sulle nuove soluzioni possibili al mondo che ci aspetta e sul ruolo dell’Europa nel nuovo scacchiere mondiale. È quindi importante partecipare – conclude Tagliavanti - per approfondire temi e tendenze del nostro vivere quotidiano”.

“Tornare a Roma significa inserirsi simbolicamente in un contesto di grandi trasformazioni legate al Giubileo 2025, che coinvolge la città nel suo insieme e in modo particolare nel suo tessuto imprenditoriale - dichiara Marilisa Capuano - L’iniziativa è un nuovo tassello di Idee per il Futuro, incontri unici e tematizzati, studiati appositamente per immaginare il domani dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano. Dialoghi-interviste che proporranno analisi e risultati operativi per scrutare il tempo che ci attende”.

Idee per il futuro, nel cuore di Roma è, dunque, un invito a rimettere al centro l’analisi e la comprensione dei fenomeni che segnano il nostro tempo, determinando il futuro della Capitale del nostro Paese e non solo. Di altissimo profilo i relatori protagonisti della seconda edizione: la fisica, scrittrice, divulgatrice scientifica e attrice Gabriella Greison, la cantante e attrice Ute Lemper, l’attrice, autrice e performer Arianna Porcelli Safonov, l’influencer culturale Edoardo Prati, il giornalista e scrittore Federico Rampini, il sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione Antonio Spadaro, la scrittrice turca Ece Temelkuran, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’ex Primo ministro di Spagna, José Luis Rodríguez Zapatero.