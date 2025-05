Il 2 giugno a Roma la Festa della Bicicletta nel parco della Caffarella

"Una giornata di libertà, natura e condivisione": è lo slogan della Festa della Bicicletta, organizzata a Roma, nel parco della Caffarella, dalle associazioni Bike4City e dalla Fiab del Lazio, con la collaborazione di quasi tutte le sigle, in tutto 16, del variegato mondo associazionistico romano. La scelta del giorno, concomitante con la Festa della Repubblica, è dovuta sia al giorno festivo sia all'imminente, il 3 giugno, della Giornata mondiale Onu della Bicicletta, voluta nel 2018 per celebrare il mezzo più innocuo e meno impattante che l'umanità sia riuscita a escogitare: l’Assemblea Generale, all'unaminità, aveva riconosciuto "l’unicità, la longevità e versatilità della bicicletta che è in uso da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preservazione ambientale e la salute". Una prima celebrazione romana si era tenuta nel 2023 lungo i basolati dell'Appia Antica. L'appuntamento di questa nuova edizione va dalle 10,30 alle 18 nell'area attrezzata accessibile da largo Tacchi Venturi.

L'iniziativa di quest'anno ha il patrocinio del Parco archeologico dell'Appia Antica del dell'ottavo Municipio di Roma. "La Festa della Bicicletta -si legge sul sito dedicato all'occasione- è un evento pensato per tutte le età, aperto a famiglie, bambini, ciclisti esperti e semplici curiosi. Sarà un’occasione per ritrovarsi all’aperto, riscoprire il piacere di pedalare insieme, incontrare nuove persone e condividere idee, esperienze e sorrisi". Tante le iniziative in programma, e conoscendo i ciclisti urbani anche fuori programma: "stand informativi dedicati al mondo della bicicletta, con uno sguardo alla mobilità sostenibile, alla cultura ciclistica, ma anche all’arte, ai libri e alle buone pratiche; laboratori pratici di meccanica e conduzione della bici, pensati anche per chi è alle prime pedalate".

Gli organizzatori hanno pensato anche a "coinvolgere i più piccoli in giochi, percorsi a ostacoli e tante attività divertenti su due ruote. Inoltre potrai rilassarti con sessioni di yoga e ginnastica dolce, ideali per iniziare la giornata con energia e armonia; unirti a una biciclettata ad anello lungo i sentieri del parco, per scoprire angoli nascosti e scorci meravigliosi della Caffarella; condividere un momento conviviale con un pic-nic sotto gli alberi: porta con te cibo, telo e voglia di stare insieme; vivere il pomeriggio tra racconti, laboratori creativi, visite guidate e un simpatico quiz itinerante, che ti porterà a esplorare il parco in modo divertente. E naturalmente, suonare, cantare, festeggiare: se hai uno strumento musicale, portalo con te e contribuisci all’atmosfera gioiosa della festa".