La sua Apecar è diventata un veicolo solidale: la storia di Leonardo, 17enne nominato Alfiere da Mattarella

﻿Leonardo Figello, 17 anni, parcheggia ogni mattina, davanti al liceo Cavour che frequenta a Torino, la sua Apecar rossa. Sul retro dell'iconico mezzo a tre ruote, ribattezzato 'CondividApe', c'è un cartello con su scritto: “Serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi, lascia qualcosa”. Il suo veicolo è diventato un vero e proprio punto di riferimento solidale, dove chi ha necessità riceve ciò che serve e chi può contribuisce. Ci sono libri, vestiti ma anche generi alimentari. A dimostrazione di come fare del bene possa diventare un’attività coinvolgente. Per questa idea Leonardo Figello è stato nominato oggi Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri 27 giovani. Un riconoscimento che gli è stato conferito ''per la generosità con cui ha trasformato la sua Apecar in un veicolo solidale. Grazie alla sua creatività e al suo spirito di iniziativa ha dimostrato che fare del bene può essere veramente di tendenza''.

''Grazie Leonardo per il tuo esempio - si legge sulla pagina Facebook del liceo classico e musicale C.Cavour - La tua semplicità è la nostra lezione più bella: ci hai insegnato che non servono superpoteri per cambiare il mondo, ma basta un’Apecar rossa, un po’ di coraggio e la voglia di non voltarsi dall'altra parte. Complimenti, Alfiere, tutta la Comunità del Cavour ti è grata e festeggia con te questo meritatissimo riconoscimento''.