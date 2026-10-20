circle x black
Cerca nel sito
 

La testimonianza dei genitori di Lorena Isceri alla seconda riunione degli Stati generali contro i Femminicidi

Domani pomeriggio alla Chiesa degli Artisti

La testimonianza dei genitori di Lorena Isceri alla seconda riunione degli Stati generali contro i Femminicidi
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La testimonianza di Franco e Antonietta Isceri, genitori d Lorena, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo averla rapita sotto casa a Firenze e chiusa nel bagagliaio, sarà al centro della seconda riunione degli Stati Generali contro i Femminicidi, gli Abusi e i Maltrattamenti domani pomeriggio alla Chiesa degli Artisti a Roma promossi dal Vescovo Antonio Staglianò, dal Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi e dalla coordinatrice Catia Acquesta. Introdurranno i lavori Acquesta e Crisafi.

Dopo la testimonianza e la preghiera per le vittime e per i loro familiari a cura del Vescovo Antonio Staglianò, una tavola rotonda sul tema “Uniti per prevenire le azioni della mano che uccide”, con Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo Post Sisma 2016, Paola Frassinetti, sottosegretario dell'Istruzione e del Merito, Pietro Grasso – Presidente Fondazione Scintille di Futuro, Giuseppe Bonadonna, presidente SIM Carabinieri, Massimo Improta, Direttore Servizio Polizia Ferroviaria, Maria Paola Saggese, direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale Santo Spirito Roma. Alle 18 l'intervento di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, prima della chiusura dei Lavori a cura dei Fondatori degli Stati Generali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Femminicidi Abusi Maltrattamenti Stati Generali Prevenzione Sisma 2016
Vedi anche
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza