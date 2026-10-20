La testimonianza dei genitori di Lorena Isceri alla seconda riunione degli Stati generali contro i Femminicidi

La testimonianza di Franco e Antonietta Isceri, genitori d Lorena, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo averla rapita sotto casa a Firenze e chiusa nel bagagliaio, sarà al centro della seconda riunione degli Stati Generali contro i Femminicidi, gli Abusi e i Maltrattamenti domani pomeriggio alla Chiesa degli Artisti a Roma promossi dal Vescovo Antonio Staglianò, dal Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi e dalla coordinatrice Catia Acquesta. Introdurranno i lavori Acquesta e Crisafi.

Dopo la testimonianza e la preghiera per le vittime e per i loro familiari a cura del Vescovo Antonio Staglianò, una tavola rotonda sul tema “Uniti per prevenire le azioni della mano che uccide”, con Guido Castelli, Commissario Straordinario del Governo Post Sisma 2016, Paola Frassinetti, sottosegretario dell'Istruzione e del Merito, Pietro Grasso – Presidente Fondazione Scintille di Futuro, Giuseppe Bonadonna, presidente SIM Carabinieri, Massimo Improta, Direttore Servizio Polizia Ferroviaria, Maria Paola Saggese, direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale Santo Spirito Roma. Alle 18 l'intervento di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, prima della chiusura dei Lavori a cura dei Fondatori degli Stati Generali.