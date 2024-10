L'Adnkronos festeggia Marra per i 25 anni da Cavaliere del Lavoro

Dai giornalisti più esperti ai giovani neoassunti, dal personale amministrativo ai tecnici informatici. C’era tutta l’Adnkronos a festeggiare a sorpresa il presidente Giuseppe Marra, che in mattinata, in occasione della cerimonia per la nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il distintivo d’oro dedicato ai Cavalieri che compiono 25 anni di onorificenza. Così, di ritorno dal Quirinale, Marra ha trovato tutti i dipendenti del Gruppo Gmc riuniti nel foyer del Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai per una intima celebrazione dei risultati ottenuti in tutti questi anni. In un clima di sincero entusiasmo e commozione, si è brindato a una storia unica che prosegue da oltre 60 anni, con l'auspicio di continuare a costruire nuovi successi e contribuire alla crescita dell'informazione in Italia con il confronto, la passione e il rigore che hanno sempre contraddistinto l’Adnkronos.