Imprese, Number 1 Logistics acquisisce attività italiane di FM Logistic

Number 1 Logistics Group annuncia l’acquisizione delle attività italiane di FM Logistic, un’operazione strategica che consolida ulteriormente la sua posizione di leader nella logistica per i settori FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) e Health & Beauty Care. L’accordo - si spiega in una nota - "si inserisce in un contesto di crescente concentrazione del mercato della contract logistics, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa, ampliare il range di servizi offerti e massimizzare il livello di servizio per i clienti". L’integrazione delle attività italiane di FM Logistic "permetterà a Number 1 di raggiungere un market share di oltre il 25% rafforzando in particolare la presenza nel settore della Beauty Care e nella logistica a temperatura controllata. Contestualmente, è prevista una crescita di 60 milioni di euro di fatturato, grazie a un network ampliato ancora più solido e capillare e un aumento di oltre 200 dipendenti che vanno ad aggiungersi agli attuali 2.000". L’operazione sarà effettiva a partire dal 01 aprile 2025. FM Logistic continuerà a gestire le proprie attività a Corteolona. Il sito di Corteolona non è compreso in questa operazione e rimarrà sotto la gestione di FM Logistic.

“La crescita di Number 1 si basa da sempre su una visione chiara: innovazione, creazione di valore per le comunità, attenzione costante alle persone e sostenibilità” – ha dichiarato Davide Villani, Presidente e Amministratore Delegato di Number 1 Logistics. “Questa acquisizione ci permette di consolidare il nostro posizionamento nel mercato e di offrire un servizio sempre più efficiente e innovativo ai clienti attuali e potenziali. L’integrazione dei nuovi hub di Capriata D’Orba (AL) e Vellezzo (PV) amplia ulteriormente le nostre capacità operative, rafforzando la nostra offerta di soluzioni logistiche”.

“Riteniamo che questo passaggio a Number 1 Logistics Group sia un’evoluzione naturale. La loro forte esperienza nel mercato italiano e il loro impegno per la qualità del servizio garantiranno la continuità per i nostri clienti e dipendenti. Siamo fiduciosi che questa integrazione offrirà nuove opportunità di crescita e stabilità negli anni a venire.” Jean-Christophe Machet, CEO di FM Logistic.