L'ex arcivescovo esorcista Milingo compie 94 anni

Emmanuel Milingo, l’ex arcivescovo di Lusaka dimesso dallo stato clericale nel 2009, domani compie 94 anni e, come dono di compleanno, ha chiesto agli amici di sempre un regalo insolito, la foto-simbolo del periodo nel quale sembrava volere tornare in seno alla Chiesa. Milingo ha chiesto una immagine dell’hotel Arcangelo di Roma, l’albergo che decretò l’addio, solo momentaneo, a Maria Sung, l’agopunturista sposata con rito Moon nel 2001, con un temporaneo rientro in seno alla Chiesa. La relazione con Maria, a dispetto della richiesta, va a gonfie vele. Proprio tre anni fa l’ex arcivescovo di Lusaka e la Sung hanno festeggiato vent’anni insieme: in quell'occasione raccontarono all’Adnkronos di essere “felicemente insieme con tanto affetto”.

L’ex arcivescovo esorcista, al quale si rivolse anche Agnelli, vive con Maria tra lo Zambia e la Corea. Da quando Milingo ha avuto un ictus è costretto alla sedia a rotelle ma di tanto in tanto si concede qualche gita con la sua Maria, come quella in una caffetteria acquario coreana nel corso della quale Milingo è stato fotografato mentre accarezza giganti tartarughe marine. E riceve visite di personalità dello Zambia. Milingo , dopo il pentimento del 2001 suggellato dalla conferenza show all’hotel Arcangelo con l’allora portavoce vaticano Navarro Valls, a distanza di cinque anni torno’ definitivamente con la sua Maria.

Da allora ha lanciato la sua personale battaglia sostenendo l’assurdità dell’obbligo al celibato per i sacerdoti cattolici. Chissà che in occasione del Giubileo della speranza non ci possa essere un gesto distensivo anche nei suoi confronti dal Papa.