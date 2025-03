Dopo le piogge delle ultime ore, migliora il tempo in quasi tutta la regione, ma restano alcune criticità. Livello dei fiumi in calo

Dopo le piogge delle ultime ore, il maltempo ha abbandonato quasi tutta la Toscana ma restano ancora alcune criticità per gli abitanti in diversi Comuni, come riferisce la Prefettura di Firenze. A Borgo San Lorenzo è confermata la parziale riapertura della SR302 che ha permesso la fine dell’isolamento di 120 persone mentre altre 15 sono ancora isolate a Striano. A Lastra a Signa non sono più isolate le 500 persone in località Brucianesi: i tecnici Anas hanno ripristinato una corsia della SS67 che risulta transitabile in senso unico alternato. A Marradi sono ancora isolati una quarantina di abitanti.

A Vaglia sono state risolte le criticità, non risultano persone isolate o evacuate. Criticità invece per la fornitura di acqua potabile in località Pratolino per la quale è già attivo l’intervento per il servizio di ripristino a cura di Publiacqua, sia l’invio di autobotti. A Vicchio permane l’isolamento di 28 persone in località Poggiolino.

I livelli dei fiumi Arno, Bisenzio, Carza, Greve, Lamone, Marina, Mugnone, Ombrone pistoiese, Pesa e Sieve sono tutti in calo. Il fiume Elsa, pur registrando un lieve innalzamento, non desta particolari preoccupazioni, in quanto rimane sotto il primo livello di guardia.