Addio a Marco Dionigi, uno degli storici deejay dell'Alter Ego: aveva 54 anni. E' stata proprio la discoteca a dare la notizia della morte, sulla sua pagina Facebook. "Questa mattina (22 luglio, ndr) abbiamo appreso che Marco Dionigi ci ha lasciato. Siamo increduli e distrutti. Ciao Marco, adesso fai sentire la tua musica agli angeli. Ora avrai tutte le risposte che hai sempre cercato", si legge nel post.

Sempre su Facebook, l'Alter Ego fa sapere che i funerali si terranno venerdì 25 luglio alle 11 nella chiesa di Sommacampagna, comune in provincia di Verona, dove era nato Dionigi, partendo dalla Casa funeraria 'Cordioli Patrizio' alle 10.40. Qui è inoltre possibile dare un ultimo saluto fino a venerdì alle 10.20.

Per oltre tre decadi, Marco Dionigi è stato un punto di riferimento per la notte veronese (e non solo), facendo ballare intere generazioni con la sua musica elettronica s legge su veronasera.it. Classe 1970, all'alba degli anni '90, insieme ad Adrian Morrison, iniziò a farsi largo nel panorama musicale elettronico veronese, supportato da Andrea Oliva, che aveva assunto la direzione artistica dell'Alter Ego. Dopo i primi mesi di gavetta, cominciò ad affermarsi alla console.