Maturità, Ciardi (Acn): ''Cybersicurezza sfida cruciale, offre grandi opportunità lavorative''

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) al fianco dei giovani che si apprestano ad affrontare l'esame di maturità, non solo per superare questa importante prova, ma anche per orientarsi nel mondo delle professioni legate alla cybersicurezza. L'obiettivo dell'iniziativa è duplice: da un lato, sostenere i ragazzi nel momento più delicato del loro percorso scolastico, dall'altro, avvicinarli al mondo della cybersicurezza, promuovendo la cultura della sicurezza informatica e stimolando l'interesse verso professioni innovative e ad alto contenuto tecnologico.

"Crediamo fortemente nel potenziale dei giovani e vogliamo accompagnarli in questa fase di passaggio fondamentale", ha dichiarato Nunzia Ciardi, vice direttore generale dell'Acn. "La cybersicurezza rappresenta una sfida cruciale per il futuro del nostro Paese e siamo convinti che i ragazzi di oggi possano diventare i professionisti di domani, trovando in questo settore grandi opportunità lavorative e contribuendo a rendere l'Italia più sicura e resiliente alle minacce informatiche", ha aggiunto.