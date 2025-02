E' scattato oggi il maxi blitz antimafia di Palermo dove sono stati eseguiti oltre 180 arresti. Tra gli arrestati anche boss e fedelissimi di Cosa nostra scarcerati qualche tempo fa, perché hanno finito di scontare la loro pena: erano tornati in città per riprendere in mano le redini e occuparsi ancora di estorsioni, traffico di droga.