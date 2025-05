Ultima settimana instabile sotto tuoni e saette, piogge, situazioni di maltempo ed irruzioni di stampo quasi invernale. Poi scoppia l’estate con l’Anticiclone Africano che, secondo le previsioni meteo, arriverà sull'Italia tra il 28 e il 29 maggio.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la proiezione meteo che decreta, per gli ultimi giorni di maggio, la fine di una lunga fase instabile, perturbata e temporalesca. Ma attenzione: dopo i nubifragi delle ultime ore, è in arrivo una nuova forte perturbazione scandinava, figlia di un ciclone formatosi nelle zone polari e in discesa fino alla Baviera: sono attesi temporali con grandine al Nord nella giornata di giovedì e poi verso il Centro-Sud da venerdì. Assisteremo anche ad un calo delle temperature.

In sintesi, nelle prossime ore avremo ancora qualche rovescio su Alpi, Prealpi, Nord-Est e fascia adriatica poi, dalla sera, arriverà il fronte collegato al ciclone scandinavo con situazioni simil-invernali oltralpe (neve in Germania fino a 1200 metri). Sull’Italia avremo qualche fiocco sulle Alpi di confine fino a 1900 metri e, per essere quasi alla fine di maggio, il fatto non è totalmente sorprendente ma rilevante.

Giovedì sarà una brutta giornata al Nord: il maltempo colpirà soprattutto la Lombardia ed il Triveneto con piogge intense e possibili temporali di forte intensità; si teme anche la formazione di supercelle e grandine. Al Centro e al Sud avremo anche un po’ di sole.

Come detto, però, il tempo non si stabilizzerà per un’altra settimana: avremo ancora qualche rovescio nel weekend alternato a momenti soleggiati, poi una perturbazione tra martedì e mercoledì specie al Nord e parte del Centro, infine ecco che da dietro la curva ciclonica, all’improvviso, spunterà il ‘Cammello’ (l’Anticiclone Africano): tutti i modelli sono d’accordo che, da metà della prossima settimana, scoppierà l’Estate, probabilmente a garanzia anche di un Ponte del 2 giugno soleggiato e caldo.

Ma attenzione, rimpiangeremo ben presto le temperature delle ultime settimane con massime tra i 25 e i 26, al più 28 gradi: ben presto arriveranno i primi 35-37°C, le notti tropicali con minime oltre i 20°C, le temperature percepite oltre i 40°C e l’afa opprimente del caldo umido tropicale che, sempre più spesso, attanaglia l’Italia.

Quest’anno il caldo ci attanaglierà in ritardo, partirà dopo qualche settimana di indugio, ma all’orizzonte avremo, molto probabilmente, almeno 3 mesi di caldo molto ma molto fastidioso.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 21. Al Nord: localmente instabile, specie al Nord-Est e in montagna. Al Centro: rovesci e temporali sparsi sui settori adriatici. Al Sud: nubi e schiarite, piovaschi in Campania.

Giovedì 22. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: più sole che piogge. Al Sud: nubi e schiarite, caldo.

Venerdì 23. Al Nord: rovesci residui al Nord-Est. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: in prevalenza soleggiato.

TENDENZA: sole e qualche rovescio; scoppia l’Estate da metà della prossima settimana.