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Meteo, piogge sull'Italia: in settimana torna il maltempo

Correnti instabili allenteranno le alte temperature degli ultimi giorni, con temporali che saranno diffusi in tutto il Paese

Pioggia - Ipa/Fotogramma
Pioggia - Ipa/Fotogramma
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18 ottobre 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il maltempo sull'Italia. A partire da oggi, domenica 18 ottobre, nel Paese entreranno correnti instabili che allenteranno l'alta pressione registrata negli ultimi giorni, con temperature più alte della media, e si verificheranno precipitazioni che, gradualmente nel corso della settimana, si estenderanno a tutta Italia.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, indica l'avvio di una nuova fase di instabilità metereologica a partire da oggi, con le piogge che saranno concentrate soprattutto su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e le aree tirreniche della Toscana. Deboli precipitazioni interesseranno invece anche Sicilia, Sardegna e i settori tirrenici della Calabria. Sul resto d'Italia resisteranno, per il momento, condizioni di stabilità con ampi spazi soleggiati e temperature massime fino a 23-24°C al Centro-Sud e sulle due isole.

La situazione inizierà a cambiare a partire da lunedì 19, quando deboli precipitazioni saranno confinate tra basso Piemonte e Liguria, ma saranno preludio a una ripresa di instabilità. Martedì 20 ottobre infatti l'ingresso di una saccatura atlantica favorirà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio nazionale.

La regione maggiormente interessata potrebbe essere la Liguria, dove la circolazione nei bassi strati favorirebbe la genesi di sistemi temporaleschi strutturati. Su quest'area potrebbe instaurarsi una linea di convergenza tra il flusso caldo e umido di Scirocco, in risalita da sud-est, e le correnti più fredde settentrionali di Tramontana: l'interazione tra le due masse d'aria determinerà forti temporali.

Contemporaneamente, precipitazioni diffuse coinvolgeranno il restante Centro-Nord, specialmente l'alto Piemonte, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e la Campania, con raffiche di Scirocco stimate fino a 40-50 km/h lungo i litorali. Forte instabilità è prevista anche nella giornata di mercoledì ed è destinata a caratterizzare il resto della settimana.

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