Una multa da oltre 3mila e 300 euro e un fermo amministrativo per 60 giorni della nave Ong 'Geo Barents'. A eseguire il provvedimento è stato il personale della Polizia di Stato, insieme agli operatori della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Il natante, battente bandiera norvegese, nella mattinata di oggi era arrivato al porto con a bordo 191 migranti, soccorsi in acque libiche.

Il provvedimento è motivato dalle reiterate violazioni delle prescrizioni previste dal cosiddetto decreto Cutro per le mancate comunicazioni agli organismi preposti per la sicurezza in mare, in ordine ai soccorsi effettuati.

Medici senza Frontiere: "Misura punitiva per aver salvato delle vite"

"Questa sera le autorità italiane hanno informato il team di Medici senza frontiere che la nostra nave di soccorso, Geo Barents, ha ricevuto un ordine di detenzione per un periodo di 60 giorni" scrive su X 'Medici senza Frontiere'. "Questa è la terza volta che la nostra nave è stata sottoposta a una misura punitiva del genere per aver adempiuto al suo obbligo legale di salvare vite in mare".