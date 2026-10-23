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Violenta rissa tra algerini e afghani al Cas di Monastir, un arresto

I due gruppi si sono affrontati con bastoni e spranghe. Diversi i feriti, tra cui il 25enne fermato

Auto dei Carabinieri - (Ipa)
Auto dei Carabinieri - (Ipa)
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23 ottobre 2026 | 16.54
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

I Carabinieri di Monastir (Cagliari) sono intervenuti ieri sera intorno alle 21 al Centro di accoglienza straordinaria in seguito a una chiamata di emergenza al 112 per gravi disordini in corso. Dai primi accertamenti è emerso che poco prima si era scatenata una violenta rissa tra due gruppi di ospiti, rispettivamente algerini ed afghani, i quali si erano affrontati anche con bastoni, spranghe e altri oggetti atti a offendere.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha consentito di riportare la situazione alla calma e di rintracciare uno dei principali agitatori del gruppo algerino, un 25enne, che presentava ferite al capo riportate durante lo scontro: il giovane è stato arrestato per il reato di rissa aggravata.

I sanitari del 118, intervenuti per le prime cure, hanno successivamente trasportato altri due giovani rimasti feriti, in codice giallo, presso i Pronto soccorso degli ospedali di Cagliari.

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