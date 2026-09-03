circle x black
Cerca nel sito
 

Lucca, morta dopo intervento al femore: indagati quattro medici dell'ospedale San Luca

L’accusa è omicidio colposo, dall’autopsia si attendono i primi riscontri

Ospedale - Archivio
Ospedale - Archivio
03 settembre 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' morta a 88 anni, un giorno dopo l’intervento chirurgico per la frattura del femore riportata in seguito a una caduta in casa. Sulla morte di Valeria Pollacchi, pensionata lucchese ricoverata all’ospedale San Luca, la Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici. Si tratta di due ortopedici e due anestesisti che hanno seguito la paziente nelle diverse fasi del ricovero, dal pronto soccorso al reparto e quindi all’intervento. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in concorso in ambito sanitario, riferisce 'Il Tirreno'.

L'autopsia e gli accertamenti medico-legali

La Procura ha disposto l’autopsia, affidata al medico legale Julia Lazzari, per chiarire le cause del decesso e verificare l’eventuale esistenza di responsabilità connesse alle cure prestate. I quattro sanitari indagati hanno nominato come consulente il professor Luigi Papi dell’Università di Pisa. Gli accertamenti medico-legali saranno ora determinanti per stabilire la causa della morte e consentire alla Procura, guidata dal magistrato Antonio Mariotti per il procedimento, di valutare i successivi sviluppi dell’indagine. Al termine degli approfondimenti potranno essere disposti ulteriori accertamenti, oppure potrà essere richiesta l’archiviazione; in alternativa, qualora emergessero elementi a carico dei sanitari, l'inchiesta potrebbe proseguire con la contestazione delle eventuali condotte ritenute negligenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dalla Procura, stanno acquisendo la documentazione sanitaria e raccogliendo informazioni dai familiari della donna, spiega 'Il Tirreno'. Tra gli elementi al vaglio ci sarebbero anche le loro segnalazioni relative ai tempi della valutazione della paziente al pronto soccorso, dove era arrivata dopo la caduta con la frattura del femore. L’inchiesta dovrà quindi ricostruire l’intera sequenza assistenziale, dal primo accesso in ospedale fino all’intervento e al successivo aggravamento, per verificare se esista un collegamento tra eventuali criticità nell’assistenza e il decesso dell’88enne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio colposo indagine sanitaria ospedale San Luca
Vedi anche
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza