Il cadavere è stato rinvenuto in via Staffetta, indaga la polizia

Giallo in provincia di Napoli: un anziano è stato trovato morto in un vialetto privato. Il cadavere dell'uomo, 79 anni, con una ferita alla testa, è stato rinvenuto stanotte in via Staffetta a Giugliano in Campania. Incensurato, l'uomo è stato trovato privo di vita da alcuni passanti. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di polizia di Giugliano e un'ambulanza del 118, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso del 79enne. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Le indagini si concentrano sulla vita privata dell'anziano e su possibili screzi di natura personale.