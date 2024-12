Natale, #RegalatiRoma: "Comprare nei negozi di quartiere gesto d’amore per la città"

"Vivere Roma in questo momento significa godere della meraviglia di questa città in festa: le lucine, i vicoli, le viuzze, dove io amo perdermi. E poi andare a cercare i regali per Natale dentro le botteghe, i negozietti, dove, la mia sensazione, è che il tempo un po' scorra diversamente. Ci si può concedere il lusso di una chiacchiera, del racconto, magari della storia dell'oggetto che si sta comprando. È un po' un regalo che faccio anche a me stessa". Sono le parole della conduttrice Arianna Ciampoli, che, in un video, ha prestato la sua voce per la campagna Regalati Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma. Nel piccolo negozio, accolti da un sorriso, si trovano cose esclusive, sottolinea Ciampoli nel video. "Non perdiamo questa immensa, splendida possibilità che ci dà Roma, con i suoi negozi, le sue botteghe, e quindi, #RegalatiRoma!"

Secondo la Camera di Commercio di Roma scegliere un regalo in questi luoghi non è solo un gesto per chi lo riceve, ma anche "un dono per chi lo ha creato con cura e per chi lo sceglie con amore". È un modo per rafforzare il legame con la città, sostenendo chi ogni giorno contribuisce a renderla più viva. "Ogni bottega, ogni negozio e ogni artigiano racchiude tradizioni e valori unici che rendono speciale la nostra città. Scegliere di fare i regali nei negozi di quartiere è un gesto che parla di amore per Roma e per le persone che la vivono. #RegalatiRoma.