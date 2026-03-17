Il piccolo è deceduto per emorragia cerebrale e lesioni alla testa

Un uomo di 30 anni di Trieste è indagato per omicidio in relazione alla morte del figlio di cinque mesi, avvenuta il 18 dicembre del 2024. Lo rivela 'Il Piccolo'. Le cause della morte sono emorragia cerebrale e lesioni alla testa. Secondo l'accusa "l'uomo avrebbe percosso la testa del bimbo di cinque mesi nel lettino". Il 30enne, spiega il quotidiano, ''è accusato anche di maltrattamenti nei confronti delle altre figlie piccole''.