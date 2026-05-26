Quindici misure cautelari sono state eseguite dalle prime luci dell’alba nel corso di un'operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana (Spak). Le indagini hanno riguardato l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, e un gruppo strutturato organizzato, con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania.

Diviesti, un barbiere incensurato di 26 anni di Barletta, venne ritrovato cadavere il 29 aprile del 2025. Il corpo, crivellato di colpi e semicarbonizzato, venne scoperto in un rudere nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge. Per il suo omicidio sono state iscritte nel registro degli indagati cinque persone.

Le condotte illecite sono state ricostruite dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari con il contributo delle autorità albanesi e il supporto dell’ufficio dell’esperto per la sicurezza di Tirana.