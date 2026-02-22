circle x black
Ragazzo egiziano ucciso con una coltellata a Roma, fermati tre uomini

L'omicidio a piazza San Giovanni Battista della Salle, la vittima è stata colpita con un'arma da taglio al costato

Rilievi dei carabinieri - Fotogramma
22 febbraio 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
A quanto apprende l'Adnkronos, sono tre i fermati, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, dopo la morte di un ragazzo egiziano di 21 anni colpito con una coltellata a piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma. Si tratta di due connazionali del giovane rimasto ucciso, di 20 e 23 anni, e di un algerino di 19 anni. Uno di loro, in particolare, è stato rintracciato nella zona della stazione Tiburtina.

Secondo quanto emerso dall'analisi delle prime immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite i tre sono arrivati sul posto insieme alla vittima e successivamente è avvenuta la lite, il cui movente non è ancora chiaro. Fatale per il ragazzo una ferita d'arma da taglio al costato.

A effettuare il sopralluogo sono stati i carabinieri della sezione rilievi tecnico-scientifici del Nucleo Investigativo di Roma. Ora le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e individuare altre possibili persone coinvolte.

