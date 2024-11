Omicidio di Senago, condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. Lo ha deciso oggi, 25 novembre, la Corte d'Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, nella Giornata contro la violenza sulle donne. Previsto anche l'isolamento diurno per 3 mesi, mentre erano 18 quelli richiesti dalla Procura.

E' stato ritenuto colpevole dell’omicidio pluriaggravato della compagna Giulia Tramontano, per l’occultamento del suo cadavere e per interruzione non consensuale di gravidanza. La corte ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione, del vincolo affettivo che legava vittima e omicida e della crudeltà, ma non quella dei futili motivi, contestata dalla procura.