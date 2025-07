E' accaduto in via Fogagnolo 130. Sul corpo ferite da arma da taglio

Dovrebbe essere un sessantenne di origine turca, ma con cittadinanza italiana, l'uomo trovato morto questa notte in un appartamento dato alle fiamme al piano terra di via Fogagnolo, a Sesto San Giovanni nell'hinterland milanese. Il corpo, semi-carbonizzato, ha reso complicata l'identificazione dell'uomo, su cui il medico legale ha trovato ferite da arma da taglio alle gambe e a un braccio.

Sarà l'autopsia, disposta dalla procura di Monza, a chiarire se a uccidere il sessantenne siano stati i numerosi colpi subiti o le fiamme appiccate, intorno alle 3.40, forse proprio per coprire le tracce dell'omicidio.

Il rogo sarebbe partito dal letto in cui il sessantenne è stato ritrovato steso e vestito dai vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, che nella notte hanno bonificato l'area ed evacuato l'edificio di quattro piani (gli inquilini sono stati fatti poi rientrare questa mattina). L'appartamento, in cui non è stato trovato nessuno all'infuori della vittima, era affittato da un ventenne italiano, che - trovandosi fuori città - lo aveva lasciato utilizzare al sessantenne.

Sul posto in giornata hanno svolto un sopralluogo i vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendio. Il materiale da loro repertato nella casa data alle fiamme verrà esaminato dalla polizia scientifica. Tutti elementi che potranno aiutare gli agenti della squadra mobile della questura di Milano, che indagano per omicidio coordinati dal pm della procura di Monza Marco Giovanni Santini, a rintracciare il killer.