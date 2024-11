Incidente sul lavoro mortale nel primo pomeriggio di oggi a Refrontolo, in provincia di Treviso, all'interno di un cantiere edile per la ristrutturazione di un fabbricato civile, sito in via Mulinetto. Un uomo di 69 anni, dipendente di una società edile di Altivole, è precipitato da un'altezza di circa 5 metri, morendo sul colpo per trauma cranico. Inutili i soccorsi del Suem 118. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri e i tecnici dello Spisal.