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Papa Leone sarà dimesso oggi dal Gemelli, domani l'Angelus dall'appartamento pontificio

Il bollettino: "Santo Padre giudicato idoneo alla dimissione". A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Pontefice una volta rientrato nel Palazzo apostolico

Papa Leone - Ipa
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17 ottobre 2026 | 11.35
Elena Davolio
LETTURA: 1 minuti

Papa Leone XIV, ricoverato da giovedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore al polmone, sarà dimesso nel primo pomeriggio di oggi. I medici Luigi Carbone e e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico spiegano che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”.

A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Papa una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Il Papa, domani, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, comunica quindi il Vaticano.

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