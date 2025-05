Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, è un grande appassionato di tennis e i campioni fanno a gara per giocare con lui. "Sono felicissima che il Papa sia un appassionato di tennis, è una cosa bellissima - dice all'Adnkronos Flavia Pennetta - Così come l'idea che magari possa aver seguito tutte le nostre imprese. Solo il pensiero che possa avermi vista giocare mi fa sorridere, perché a volte certe figure vengono viste come lontane, quasi inarrivabili, e invece questa passione per lo sport, come Bergoglio la aveva per il calcio, li rende così comuni, appassionati come noi. Una partita con lui? Anche domani".

Anche Paolo Bertolucci, l'ex 'braccio d'oro' del tennis, lancia attraverso l'Adnkronos un invito al Pontefice per un 'match' a consacrare la passione sportiva che li accomuna. "Ieri l'elezione del Papa tennista, domani l'esordio di Sinner, cosa si può volere di più? E' l'ulteriore dimostrazione della popolarità e della grandezza di questo sport. Una partita col Papa la giocherei di corsa - dice Bertolucci - partirei adesso solo per un minuto con lui, per conoscerlo. Se fosse così carino e gentile da voler scambiare due palle, di corsa proprio. Sono assolutamente disponibile, a qualsiasi ora del giorno e della notte" (di Silvia Mancinelli).