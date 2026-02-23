circle x black
Pedone investito e ucciso a Roma, automobilista fugge poi si costituisce

La vittima è un uomo di 59 anni. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via di Torrenova

Polizia di Roma Capitale
23 febbraio 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
E' morto investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è un uomo, italiano, di 59 anni e l'incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 00.30 in via di Torrenova a Roma: sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino.

Da una prima ricostruzione, il 59enne è stato investito da una Peugeot 208. Inutili i soccorsi per l’uomo, che con l’urto è stato sbalzato contro un altro mezzo ed è morto sul posto.

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Come riferisce la polizia locale, il conducente dell'auto, un ragazzo italiano di 22 anni, si è successivamente costituito ed è stato denunciato. Sono in corso le indagini del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

