Premio Internazionale Euromediterraneo 2025, giornalismo e dialogo tra Civiltà il 7 maggio a Roma

Torna sulla scena internazionale uno degli appuntamenti più significativi e prestigiosi nel panorama della comunicazione e del giornalismo euro-mediterraneo: il Premio Internazionale Euromediterraneo per il Giornalismo. La cerimonia si terrà mercoledì 7 maggio 2025 presso l’elegante sede del Circolo degli Esteri a Roma e vedrà la partecipazione di autorevoli giornalisti italiani e internazionali, rappresentanti del mondo diplomatico, delle istituzioni e della società civile.

Il Premio, promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, presieduta dal giornalista Dundar Kesapli, in collaborazione con l’Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana, guidata da Gianfranco Coppola, e con Aips Europa, presieduta da Charles Camenzuli (Malta), nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza nel racconto giornalistico e di promuovere il dialogo tra culture, la pace e l’inclusione, attraverso un’informazione corretta, indipendente e di qualità.

In un contesto globale sempre più segnato da conflitti, disinformazione e divisioni, il Premio Internazionale Euromediterraneo intende riaffermare il ruolo fondamentale del giornalismo come ponte tra i popoli, capace di raccontare la realtà con rigore, umanità e spirito critico. L’iniziativa si propone di favorire un’informazione che superi gli stereotipi e contribuisca alla costruzione di una società più consapevole, giusta e solidale. Alla cerimonia saranno presenti anche rappresentanti diplomatici di numerose ambasciate dei Paesi del Mediterraneo, a testimonianza dell’importanza istituzionale e simbolica del Premio.

L’edizione 2025 sarà dedicata alla memoria di Franco Di Mare, figura simbolo del giornalismo italiano, inviato di guerra, scrittore e narratore sensibile e profondo delle realtà mediterranee e internazionali. A lui sarà conferito un riconoscimento speciale postumo per il suo straordinario impegno nel raccontare con coraggio, empatia e verità le vicende umane nei luoghi più fragili del mondo. Il Premio a Franco Di Mare vuole essere anche un tributo al valore del giornalismo come testimonianza civile e impegno etico, nonché un messaggio rivolto alle nuove generazioni di comunicatori.

La cerimonia sarà presentata da Metis Di Meo, autrice e conduttrice Rai, volto noto della televisione italiana, apprezzata per la sua eleganza, professionalità e sensibilità nei progetti culturali e di divulgazione.

Questi i nomi dei giornalisti e professionisti dell’informazione che riceveranno il prestigioso riconoscimento: Ivan Zazzaroni (Corriere dello Sport); Davide Desario (Adnkronos); Marco Lollobrigida (Rai Sport); Patrizio Nissirio (Ansa Med); Giovanna Pancheri (Skytg24); Emma D'Aquino (Rai1); Safiria Leccese (Mediaset); Karima Moual: Giornalista, scrittrice (Mediaset -Gruppo Gedi); Susanna Galeazzi (Mediaset); Angelo Scelzo (ex vicedirettore della Sala Stampa vaticana); Hygerta Sako (giornalista sportiva albanese presso RTSH); Paolo Ruffini (prefetto del Dicastero per la Comunicazione); Roberto Pacchetti (Direttore TgR Rai); Giammarco Menga (Mediaset); Salah Methnani (RaiNews24); Ali Sadek Hmedat (Libia Sport Channel); Maria Rosaria Gianni (Giornalista, gia' caporedattore Tg1, vice presidente Consiglio Spettacolo Mic): Franco di Mare (alla memoria); Abdulhalik Çimen (Direttore Generale A Haber-Aspor - Turchia); Gianni Castaldi (Responsabile della comunicazione AS Roma); Luigi Sinibaldi (Uff. Stampa S.S. Lazio).