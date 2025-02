Roma, guardia giurata spara a ladri in casa dei vicini: uno è gravissimo

Una guardia giurata ha sorpreso i ladri in casa dei vicini e, durante una colluttazione, ha sparato un colpo di pistola. Uno dei ladri è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato dal 118 in ospedale al San Filippo Neri. E' in pericolo di vita. E' accaduto poco dopo le 19 in via Cassia 1001, a Roma. Sul posto i carabinieri.

La guardia giurata stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori provenire dall'appartamento vicino, sorprendendo i ladri in azione. Dalle prime informazioni sembra che la colluttazione sia terminata nel cortile condominiale, dove è stato trovato il ferito. I suoi complici sono riusciti a fuggire.