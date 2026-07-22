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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026

22 luglio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
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Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità; Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario; Difesa, al MedOr Day dialogo sul futuro della Nato con l'ammiraglio Cavo Dragone; Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni; Airbnb, in Valpolicella Mara punta su privacy e autenticità per valorizzare il territorio; Pro Vita ed Ecr al Parlamento europeo, il dossier 'aiuti condizionati' e il monito del card. Sarah: "Rispettate l'Africa"

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