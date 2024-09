Ha ucciso la moglie con un colpo d'arma da fuoco e poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi. E' accaduto a Sestri Levante nel genovese, dove un uomo di 74 anni ha sparato con una pistola legalmente detenuta alla moglie, uccidendola.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, fatto anche in base al racconto dell'uomo ai militari, la moglie sembra soffrisse di una forte depressione e anche di scatti d'ira e il marito in preda a un raptus avrebbe impugnato la pistola e sparato. Il 74enne ora si trova in caserma a Sestri Levante, dove è arrivato anche il pubblico ministero per l'interrogatorio.