Show del figlio di Musk da Trump, la psichiatra: "Uso politico e narcisista del bimbo"

La visita di Elon Musk e del figlio X (4 anni) nello studio ovale della Casa Bianca - ospiti del presidente Trump - sta diventando virale per i comportamenti e le parole molto al di là dell'etichetta che il bambino ha tenuto durante l'incontro. Sui social alcuni video riprendono X mentre si mette le dita nel naso e dice a Trump "non sei il presidente, devi andare via". Una piccola peste alla Casa Bianca. Il fondatore di Tesla e oggi capo del Dipartimento dell'efficienza dell'amministrazione Trump, "ha portato il figlio nello studio ovale come fece anche J.F. Kennedy. Musk non è il presidente, ma si comporta come se lo fosse, il messaggio è implicito ed emula un presidente del passato per mandare un messaggio 'non lo sono ma lo faccio'. Il piccolo X sembra completamente fuori dal controllo del padre che non se ne occupa, sembra una piccola peste. In questo portare il figlio con sé anche alla Casa Bianca c'è un fine politico e narcisistico". Così all'Adnkronos Salute Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista, ordinario della Società psicoanalitica italiana. X era salito sul palco con Musk anche quando fu ospite nel 2023 di Giorgia Meloni al Festival Atreju.

Nei video il bambino si mette anche le mani nel naso, "un segnale di disagio che i piccoli usano, come mettersi il dito in bocca, quando vivono una situazione di ansia", analizza Lucattini. "I figli di persone che hanno ruoli molto importanti, penso ai reali d'Inghilterra, sono esposti mediaticamente, ma a differenza di quello che accade con Musk e X c'è un comportamento totalmente differente, spesso si abbassano per parlare con loro, li abbracciano, si vede che sono molto posati. Quello che è accaduto nella visita di Musk con il figlio è tutto l'opposto, X fa quello che vuole e il padre non lo bada. I bambini quando seguono i genitori in queste occasioni formali sono onorati di f arlo e si sentono coinvolti, hanno consapevolezza già del momento che vivono. Ma serve dargli dei consigli e prepararli, cosa che non è accaduta".

Ma anche i figli di coppie Vip qualche colta vengono 'usati'? "Pensiamo tutti a quello che è accaduto con la coppia Fedez-Ferragni prima della separazione - risponde la psichiatra - ma lo facevano sempre in contesti protetti e ora che si sono divisi i figli non appaiono più, come se avessero finito un lavoro". E gli influencer? "I professionisti non lo fanno, non usano i figli perché hanno uno staff di persone, chi lo fa è uno che va all'arrembaggio", chiosa Luccattini. Perché Trump non è intervenuto? "Ci vedo un messaggio politico anche qui - osserva - Un bimbo che fa il monello davanti al presidente degli Stati Uniti, a casa sua, senza che Trump non dica nulla, veicola il messaggio che il presidente sarà benevolo contro chi non riesce a controllarsi, penso a quella fascia di popolazione che si è rivista negli assalti di Capitol Hill. Trump nei video che circolano sembra quasi guardare dall'altra parte mentre X fa quello che vuole. 'Se sopporto lui figuriamoci voi', sembrerebbe pensare".

Quando vive queste situazioni il bambino riporta dei danni? "I figli di personaggi del mondo dello spettacolo fin da piccoli sono edotti al mondo dei genitori, sanno recitare e sono abituati ad apparire in pubblico, e nella vita privata non sono traumatizzati, sono pronti, preparati e anche protetti", precisa l'esperta. "Voglio dire: sono schermati perché hanno un ruolo, posano e recitano. Il figlio di Musk invece è stato buttato nella fosse dei leone, fa delle cose da bambino che è a disagio, è vestito da adulto ma in modo eccessivo, mentre il padre indossa un berretto. Sembra una piccola bestiola ammaestrata".