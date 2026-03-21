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Terremoto a Palermo, sciame sismico con 15 scosse: non risultano danni

La scossa più significativa alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri con epicentro nel mar Tirreno meridionale

Terremoto a Palermo, sciame sismico con 15 scosse: non risultano danni
21 marzo 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte di paura a Palermo per delle scosse di terremoto che si sono avvertite in diverse zone della città. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla di uno sciame sismico in corso nell’area delle Isole Eolie, con epicentro in mare, tra Alicudi e Palermo. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all’arcipelago eoliano. La più significativa quella registrata alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri con epicentro nel mar Tirreno meridionale. Appena tre minuti dopo, alle 2.49, un’altra scossa - stavolta di magnitudo 4.3 - è stata registrata nella stessa area.

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A queste due scosse, le più forti finora registrate, sono seguite numerose repliche di minore intensità, comprese tra magnitudo 2.0 e 3.0, che hanno caratterizzato un vero e proprio sciame sismico con oltre 15 eventi rilevati in un paio di ore, dalle 1.19 alle 4.28. In molte zone, soprattutto lungo la fascia costiera tra Palermo e Messina, il terremoto è stato percepito in modo netto. Nonostante l’intensità delle scosse principali, non risultano al momento danni a persone o cose.

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