circle x black
Cerca nel sito
 

Terremoto in Sicilia, continua lo sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale: decine di scosse nella notte

Tutti i sismi registrati dall'Ingv sono di magnitudo superiore a 2: il più forte alle 05:13 di 3.2

Epicentro terremoto in Sicilia - (Ingv)
Epicentro terremoto in Sicilia - (Ingv)
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prosegue ininterrotto, a cadenza di minuti, lo sciame sismico che sta interessando la costa nord della Sicilia e le isole minori, ﻿Eolie e Ustica. Sono 60 gli episodi rilevati dal tracciamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a partire dalla scossa di magnitudo 4,1 registrata poco dopo le 17,30 di ieri, mentre fino alle 17 ne erano state 42 oltre la magnitudo 2, con l'episodio più forte di magnitudo 5 avvertito fino a Palermo, Trapani e Reggio Calabria.

I sismi rilevati sono tutti superiori a magnitudo 2, fino a poco più di 3, a una profondità tra i 4 e i 160 km. Come si legge sul sito dell'Ingv, nella notte la scossa più forte rilevata è stata di magnitudo 3.4 alle ore 05:13 ad una profondità di 10 km. L'ultima - finora - è stata registrata alle 06:43 di gradi 2 alla stessa profondità.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza