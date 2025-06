Indagini estese in tutta Italia. La Procura non esclude altre vittime

Due donne uccise, due confessioni in meno di ventiquattro ore, una sola, agghiacciante domanda ancora senza risposta: è possibile che Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsummano Terme (Pistoia), sia un serial killer di prostitute? È questa l'ipotesi al vaglio della Procura di Prato che, dopo le ammissioni dell'uomo sui due femminicidi, ha deciso di estendere gli accertamenti alle città dove Frumuzache ha vissuto in passato, compresa la Sicilia, dove aveva abitato da ragazzo con la madre, arrivato a 14 anni in Italia.

Le verifiche sono appena iniziate, ma una cosa è chiara: gli inquirenti, al momento, non sono in grado di escludere la presenza di altre vittime. "Stiamo valutando eventuali collegamenti con casi di donne scomparse - ha fatto sapere una fonte investigativa all'Adnkronos - soprattutto nell'ambito della prostituzione". La Procura pratese, diretta dal procuratore Luca Tescaroli, ha ordinato ai carabinieri verifiche sulle donne scomparse in Toscana negli ultimi anni. Dal 2022 il 32enne romeno arrivò da Trapani in Toscana con la moglie Luizsa, anche lei romena. La coppia ha due figli piccoli, oggi di 4 e 5 anni.

Frumuzache è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Due le donne uccise: Denisa Maria Adas Paun, 30 anni, decapitata dopo un incontro sessuale a pagamento nella notte tra il 15 e il 16 maggio a Prato; e Ana Maria Andrei, anche lei escort romena, 28 anni, scomparsa da Montecatini Terme (Pistoia) il 1º agosto 2024 e ritrovata nei giorni scorsi nel medesimo campo dove era stato occultato il cadavere della prima vittima.

L'uomo, reo confesso, ha ammesso entrambi gli omicidi. Ha raccontato agli inquirenti di aver ucciso Denisa per timore che potesse rivelare la loro relazione extraconiugale alla moglie, minacciandolo di ricatto economico. Dopo averla strangolata, ha decapitato il corpo e l’ha nascosto in un trolley. Più tardi, ha bruciato la testa nel giardino di casa.

Fino a poche settimane fa, nessuno avrebbe sospettato nulla. Frumuzache conduceva una vita apparentemente normale: lavorava come guardia giurata, era sposato, padre di due bambini piccoli, integrato nella comunità romena della Valdinievole. Sui social, pubblicava foto sorridenti con la moglie e i figli, ritratto di una vita semplice e affettuosa. "Lo conoscevamo bene - racconta un amico di famiglia - non possiamo credere a quello che abbiamo letto. Era riservato, mai aggressivo, lavorava duramente per mantenere la famiglia". Eppure, dietro questa immagine da padre modello, Vasile portava avanti una doppia vita: frequentazioni con escort, rapporti nascosti, segreti che alla fine sono esplosi nella forma più violenta.

Dopo la seconda confessione, la Procura ha disposto ulteriori accertamenti. Gli investigatori stanno esaminando denunce di scomparsa, casi irrisolti e sparizioni sospette avvenute negli ultimi dieci anni nei territori dove Frumuzache ha vissuto: dalla provincia di Trapani alla Toscana. "C'è un modus operandi che si ripete - spiegano fonti vicine all'inchiesta all'Adnkronos - vittime donne, connazionali, escort, uccise e occultate con freddezza". Un pattern che fa temere ci si trovi davanti non a due casi isolati, ma a un potenziale serial killer, che per anni ha vissuto indisturbato.

La parola chiave, adesso, è profilazione criminale. Gli investigatori stanno analizzando la personalità dell'uomo, le sue abitudini, la possibile presenza di precedenti mai denunciati. Sul piano giudiziario, sarà centrale la perizia psichiatrica che probabilmente sarà richiesta. Ma intanto, il cerchio si allarga. "Ogni dettaglio va verificato. Le sue parole, le tracce, i luoghi. Non si può escludere che ci siano altri casi", sottolineano gli inquirenti.