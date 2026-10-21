Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura è ricoverato da circa 3 settimane al Policlinico Gemelli di Roma dopo una grave crisi respiratoria
"Vittorio Sgarbi è in miglioramento. Resta ricoverato in Terapia intensiva con in prognosi riservata". Lo apprende l'Adnkronos Salute sulle condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni, ricoverato da circa 3 settimane al Policlinico Gemelli di Roma dopo una grave crisi respiratoria. La settimana scorsa i medici avevano praticato a Sgarbi una tracheostomia percutanea.