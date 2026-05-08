Appalti: Gaggeri (Ordine ingegneri Milano), 'project management aiuta lavoro di squadra'

"Questo convegno per noi esprime una speranza e un'idea: che stazioni appaltanti e imprese, tramite il project management e altre metodologie, possano fare squadra insieme, come accade in giro per il mondo". A dirlo è Luigi Gaggeri, vicepresidente Ordine ingegneri Milano, in occasione del seminario "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti" organizzato a Palazzo Reale di Milano dall'Ordine degli ingegneri del capoluogo lombardo.