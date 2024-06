Arval: nuova offerta Flex, noleggio flessibile per aziende e privati

Nasce Arval Flex, la nuova offerta di noleggio flessibile di Arval Italia, società specializzata nel noleggio auto e in soluzioni di mobilità e parte del Gruppo BNP Paribas. Arval Flex - si spiega in una nota - "è l’evoluzione dell’offerta dei prodotti flessibili di Arval Italia, che raccoglie diverse soluzioni di mobilità pensate per rispondere alle esigenze di aziende e privati, mettendo a loro disposizione un veicolo solo per il periodo in cui ne hanno effettivo bisogno". Arval Flex permette infatti noleggi a partire da un mese ed è stato studiato in due diverse formule, una per i clienti business e una dedicata ai consumatori privati.

A questi ultimi si propone una soluzione di noleggio auto mensile in abbonamento. Con una fee annuale di 149 euro e nessun anticipo, i clienti hanno accesso a un catalogo di auto, disponibili con un canone fisso mensile, tra cui scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, inclusa anche una selezione di veicoli elettrici. La vettura può essere restituita ad Arval senza nessun preavviso dopo il periodo minimo di un solo mese. Nell'arco dei 12 mesi di validità dell’abbonamento sottoscritto, è possibile noleggiare una nuova auto optando tra le offerte presenti nel catalogo.

Arval Flex - si sottolinea - "è quindi una soluzione di mobilità caratterizzata dalla massima flessibilità e semplicità, perché nel canone di noleggio mensile sono inclusi tanti servizi, tra cui manutenzione, bollo, copertura assicurativa RCA, soccorso stradale". Inoltre, per tutti i clienti privati che sottoscrivono Arval Flex, è prevista l’adesione a un “programma fedeltà” con la possibilità di accedere in anteprima alle offerte in corso.

Per aziende e liberi professionisti invece la nuova formula prevede un periodo minimo di sottoscrizione pari a un mese: inoltre tutte le offerte di noleggio prevedono anticipo 0, durata flessibile e un canone fisso mensile. È possibile scegliere all’interno del catalogo la categoria di auto o anche di veicolo commerciale di cui si ha bisogno (berlina, city car o suv crossover, oltre a una selezione di LCV), di tutte le alimentazioni. Anche in questo caso, con Arval Flex, aziende e liberi professionisti hanno i servizi inclusi nel canone mensile e le vetture hanno tutte allestimenti business in dotazione e pneumatici all season, che permettono una mobilità senza pensieri tutto l’anno.

“Nel 2023, secondo i dati dell’associazione di categoria Aniasa, il noleggio ha continuato la sua crescita arrivando a rappresentare il 30% delle immatricolazioni nazionali. Il non possesso dell’auto è ormai una tendenza che sta coinvolgendo sempre più anche i consumatori privati: sempre secondo Aniasa sono oltre 161.000 quelli che hanno già scelto di rinunciare all’acquisto di un’auto. Ecco quindi come il noleggio si pone come la nuova frontiera della mobilità, aziendale ma anche individuale” dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail & Partnership di Arval Italia. “Il noleggio flessibile, in particolare, riscuote da sempre grande successo, dal 2016 per le nostre aziende clienti (per picchi di attività stagionali, personale temporaneo, commesse…) e più di recente anche per i privati. Sempre di più, le esigenze di trasporto delle persone cambiano continuamente e con Arval Flex possiamo offrire una soluzione concreta per ogni momento della vita, perché no, anche per una vacanza”.