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Casa, Barina (Confedilizia): "Informazione e professionisti qualificati per tutelare i proprietari"

La presidente Confedilizia Roma: "Dare voce ai proprietari e aiutarli ad affrontare i problemi degli immobili"

Claudia Barina - (Foto Adnkronos)
Claudia Barina - (Foto Adnkronos)
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20 ottobre 2026 | 08.26
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

“Essere presenti a eventi come Comunicare l’Abitare significa dare concretezza al ruolo di Confedilizia Roma, cioè essere un punto di riferimento qualificato per chi possiede o gestisce un immobile nella Capitale”. Lo ha dichiarato Claudia Barina, presidente di Confedilizia Roma, in occasione di “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura, che ha riunito professionisti, istituzioni, associazioni e imprese. “I temi affrontati, dalla salubrità degli edifici ai rischi nascosti, come il radon, evidenziano l’importanza di poter contare su informazioni corrette e professionisti qualificati”, ha sottolineato Barina, evidenziando la necessità di aiutare i proprietari a individuare i problemi degli immobili e ad affrontarli correttamente, fino alla loro risoluzione. “È in questa direzione che lavora Confedilizia Roma: dare voce ai proprietari, tutelarne gli interessi ed essere un riferimento concreto, attuale e sempre aggiornato per affrontare le questioni che incidono sulla proprietà immobiliare”, ha concluso.

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immobili proprietari tutela professionisti qualificati
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