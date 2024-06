Europee, Becchetti (Fnec): "La sfida è tenere insieme transizione e sostenibilità sociale"

Il direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e co-fondatore NeXt Economia, racconta all’Adnkronos le aspettative e le speranze legate alla prossima legislatura europea

“Credo che il tema centrale sia quello di attraversare questa fase di transizione digitale ed ecologica nella maniera migliore possibile, in un modo che sia socialmente sostenibile, lo diceva Alex Langer, la rivoluzione verde sarà possibile solo quando sarà socialmente desiderabile. Quindi oggi la grande sfida, della destra e della sinistra, è tenere assieme le esigenze della transizione green con la sostenibilità sociale, evitando che questo ricada sulle spalle dei più deboli, che crei ulteriori diseguaglianze”. Alla vigilia del voto per le prossime europee, Leonardo Becchetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e co-fondatore NeXt Economia, racconta all’Adnkronos le aspettative e le speranze legate alla prossima legislatura europea.