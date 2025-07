Expo 2025, Caputo incontra Von der Leyen a Osaka: "No a fondo unico per la Pac"

L’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo ha incontrato la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen nel corso della sua visita al Padiglione Europa dell’Expo 2025. “Non ho perso l’occasione per ribadire alla Commissaria Ue una posizione chiara: la Politica Agricola Comune e i Fondi di Coesione devono restare fuori dal cosiddetto fondo unico. Le ho spiegato - continua Nicola Caputo - quanto questa proposta rischi di indebolire l’agricoltura europea e di ridurre il ruolo delle Regioni nello sviluppo dei territori. Mi ha ascoltato con attenzione, ma, devo dirlo, non è apparsa particolarmente convinta. E questo, purtroppo, non è un buon segnale”.

“Un motivo in più per farci trovare pronti, per alzare la voce, per difendere ciò che funziona e genera valore - conclude l’assessore regionale della Campania, Nicola Caputo - Non possiamo permetterci passi indietro. Confidiamo nel Parlamento Europeo. E andiamo avanti”.