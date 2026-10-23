Dopo il confronto tra associazioni e Governo arriva il decreto legge che mette nero su bianco le misure di sostegno alle imprese dell’autotrasporto.

Ma non solo. Nel nuovo decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri trovano spazio anche interventi per chi svolge attività agricole e di pesca.

Dalla prossima settimana partono i pagamenti per le imprese che hanno inviato la domanda per il credito d'imposta. Il bonus è stato esteso anche a settembre e ottobre e ci sarà più tempo per la fruizione.

Bonus carburante: pagamenti al via e rifinanziamento in arrivo

Nella riunione del 22 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL con le nuove misure per l’autotrasporto, con aiuti anche per le imprese agricole e della pesca.

Dopo le proteste che hanno dilagato nel Sud Italia, quindi, la situazione arriva a un punto di svolta: per gli autotrasportatori arrivano nuove risorse a finanziamento del bonus carburante, che sarà esteso anche ai mesi di settembre e ottobre, e viene prorogato fino a fine marzo del 2027 il termine per la fruizione.

Alle risorse stanziate finora (circa 430 milioni di euro), e che saranno messe in pagamento dalla prossima settimana, si aggiungono altri 106 milioni di euro che andranno a finanziare il bonus anche per il periodo relativo ai mesi di settembre e ottobre 2026.

Entro la prossima settimana, ha assicurato il Viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi in conferenza stampa, le prime imprese avranno i crediti d’imposta sul cassetto fiscale. Si tratta complessivamente, fino alla fine di agosto, di 32.000 imprese.

Le domande per il credito a copertura dei nuovi periodi, invece, si potranno inviare a novembre.

Con il nuovo decreto arriva anche più tempo per la fruizione: la scadenza del 31 dicembre slitta al 31 marzo 2027.

Come funziona il credito d'imposta per l'autotrasporto

L’incentivo, pensato come un sostegno contro l’impennata dei prezzi del carburante, è stato introdotto dal DL n. 33/2026 lo scorso marzo, da quando è cominciata l’emergenza relativa all’aumento dei costi dell’energia legata alla crisi in Medio Oriente.

In sostanza, l’agevolazione consiste in un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio per l’alimentazione dei mezzi necessari all’attività.

La procedura di domanda che si è conclusa lo scorso 20 settembre ha consentito alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di chiedere il credito fino al 70 per cento per i maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026.

Sono queste le risorse in corso di erogazione ai beneficiari e alle quali si aggiungeranno gli ulteriori 106 milioni annunciati oggi e che andranno a finanziare il bonus per settembre e i primi di ottobre del 2026.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione , presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. La scadenza, come detto, passerà dal 31 dicembre 2026 al 31 marzo 2027.