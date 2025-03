Fondazione Enav 'Spicca il Volo!' 2025, premiata l’innovazione al femminile

Prima edizione del Premio Fondazione Enav "Spicca il Volo!" presso l'Aula Organi Collegiali del Palazzo del Rettorato di Sapienza Università di Roma. Il riconoscimento annuale celebra donne e uomini, gruppi di ricerca e start-up innovative che si sono distinti nelle discipline Stem e in progetti di ricerca ad alta rilevanza sociale. La cerimonia, moderata dalla giornalista Nicoletta Picchio del "Sole24Ore", si legge in una nota, ha visto la partecipazione della Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, che ha ospitato l’evento, della presidente di Enav e Fondazione Enav E.T.S. Alessandra Bruni, promotrice del premio, ed Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, partner strategico dell'iniziativa. Durante l'evento è stato proiettato un video di saluto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa e per gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione, ente del terzo settore.

Nel corso della cerimonia sono state premiate con una targa di riconoscimento cinque giovani studiose selezionate per i loro progetti innovativi svolti presso Sapienza Università di Roma. Si tratta, nell’ordine, delle dottoresse Federica Angeletti (Ingegneria Aerospaziale), Manuela Petti (Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale), Elena Ambrosetti (Fisica), Claudia Fasolato (Fisica) e Vittoria Silvestri (Matematica). Le prime tre classificate hanno anche beneficiato di borse di studio offerte da Intesa Sanpaolo, finalizzate a sostenere ulteriormente il loro percorso di ricerca.

La presidente Alessandra Bruni, rivolgendosi direttamente alle studiose premiate, ha dichiarato: "Oggi voi rappresentate un futuro che solo pochi anni fa poteva sembrare un sogno. Siete la prova che il progresso è possibile, che le barriere si possono abbattere, e che la scienza è più forte quando accoglie ogni voce. I vostri successi non sono solo vostri, ma anche un esempio per tante ragazze che oggi si chiedono se la strada della scienza possa essere anche la loro". Hanno partecipato con interventi istituzionali Vincenzo Nunziata (presidente Aeroporti di Roma), Sandro Pappalardo (presidente Ita Airways), Stefano Arcifa (presidente Aero Club d’Italia e consigliere di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana), Massimiliano Maselli (assessore all’Inclusione Sociale della Regione Lazio). Fondazione Enav è impegnata nella promozione della cultura della solidarietà, dell’innovazione sociale e del benessere collettivo, stimolando la collaborazione tra istituzioni, aziende, enti accademici e associazioni, per generare cambiamenti positivi nella comunità.