Francesco Scognamiglio riacquista il suo marchio e torna con evento couture

Lo stilista ricomincia da Napoli in occasione del suo 50esimo compleanno: "Riparto da me e dalla mia città"

Dopo lunghe trattative, Francesco Scognamiglio annuncia con orgoglio la riacquisizione del 100% del marchio che porta il suo nome. Un ritorno alle origini e un nuovo inizio, segnato da un progetto ambizioso che fonde moda, arte e identità. Lo stilista napoletano festeggerà il suo 50esimo compleanno con un evento unico e fortemente simbolico: per la prima volta, le porte del Palazzo Reale di Napoli si apriranno per accogliere un’esperienza immersiva, tra eleganza e visione creativa. Oltre 200 ospiti internazionali – tra cui muse, top model, icone della musica e del cinema – prenderanno parte a questa celebrazione pensata come un manifesto della sua nuova fase artistica.

Al centro di questo momento speciale, il lancio di una nuova collezione di alta moda, che sarà presentata in contemporanea con la settimana della Haute Couture di Parigi. Una dichiarazione d’amore verso l’alta moda, sua passione originaria, e verso un linguaggio estetico che negli anni ha conquistato celebrities e star internazionali. “Riparto da me, dalla mia città, e da ciò che amo. Napoli mi ha insegnato la bellezza, la forza e la resilienza. Oggi sento il bisogno di raccontare una storia più ampia, che unisca moda, arte e cultura in un’unica visione” afferma Francesco Scognamiglio.

Non solo moda: tra i prossimi progetti di Scognamiglio c’è anche un’espansione nel mondo dell’arte e dell’interior design, dove si dedicherà alla creazione di atmosfere e spazi ispirati alla sua cifra estetica e alle suggestioni senza tempo della sua terra d’origine, Pompei. Il viaggio creativo di Scognamiglio riparte così da Napoli, culla della sua ispirazione e trampolino per un nuovo capitolo fatta di sogni, radici e futuro.