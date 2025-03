Leggo che "io avrei litigato con Meloni" all'ultimo Consiglio dei ministri "naturalmente sono tutte balle, ma se i giornalisti decidono che è cosi è inutile che smentisci". E' quanto ha detto oggi, sabato 15 marzo, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a 'Tutta un'altra economia, la sfida del valore', il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al Congresso Federale.

Dazi

"Trump fa casino, vuole mettere i dazi perché lui pensa che in questo modo difende i giusti diritti delle imprese americane - sottolinea Giorgetti -, io dico che è l'occasione buona per discutere di come difendere i giusti diritti delle imprese italiane, anche delle migliaia di imprenditori che hanno dovuto chiudere per la concorrenza sleale che arrivava dalla Cina e da questi Paesi". "Questa è l'occasione buona - sottolinea - per andare a riscrivere le regole della competizione globale".

Banche e Pmi

Le grandi banche "fanno grandissimi profitti però forse si dimenticano di fare quello per cui sono nate, cioè fare credito alle imprese e soprattutto alle Pmi". "E quindi se io devo prendere una decisione devo fare in modo che continui a sopravvivere quella che qualcuno ha chiamato la biodiversità bancaria, grandi banche, piccole banche, banche attente al territorio, attente ai grandi gruppi e banche attente anche alle Pmi", aggiunge.

Fisco e tasse

La risposta per consentire alle imprese di crescere passa per la flat tax e anche la pace fiscale. "Partendo dei piccoli è esattamente il tipo di risposta a questa realtà economica per l'impresa che ha bisogno di lavorare senza troppi casini e troppe regolamentazioni", afferma il ministro.

Bisogna "fare in modo che gli imprenditori possano crederci, lavorare, continuare investire", afferma ancora Giorgetti, sottolineando l'importanza di "dare fiato e respiro agli imprenditori vecchi e nuovi che sono la molla per lo sviluppo economico". E per fare questo "prima di tutto la politica deve ispirare fiducia", conclude Giorgetti.