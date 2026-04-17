Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), 'oltre 330 espositori, infrastrutture tema centrale'

"La fiera è già un successo: oltre 330 espositori, tra italiani ed esteri e tra diretti e rappresentati. Numeri in crescita, così come è maggiore la superficie occupata, sia all'interno che all'esterno. I temi trattati al Gic sono molto importanti: l'infrastruttura è alla base di tutto, lo vediamo anche in questa situazione di incertezza. L'Italia, se vuole mantenere il titolo di secondo Paese europeo a livello manifatturiero, ha bisogno di infrastrutture per poter esportare, come strade, autostrade ponti, viadotti, aeroporti e porti. La più grande opera in calcestruzzo in via di costruzione, in questo momento, è la nuova diga Foranea di Genova". Sono le parole di Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, alla sesta edizione del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.