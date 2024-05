Logistica, Promotergroup aderisce ad Alis

“Alis è sempre più attenta alla crescita delle imprese associate in termini di produttività e competitività e, in questa direzione, siamo molto fieri dell’adesione di Promotergroup SpA che, partendo dalla Sicilia ed espandendosi in tutta Italia, unisce al meglio in un’unica realtà i principi di efficientamento e razionalizzazione rappresentando il punto di riferimento nella consulenza aziendale attraverso molteplici servizi, come quelli su organizzazione e sviluppo, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione. Condividiamo inoltre pienamente la mission di Promotergroup, basata su sostenibilità e innovazione, e siamo certi che su questi pilastri si rafforzerà ulteriormente questa nuova ed importante sinergia”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’ingresso nel Consiglio direttivo di Promotergroup SpA, che da oltre 15 anni, insieme ad una squadra di grandi professionisti, svolge con successo la propria attività, in stretta collaborazione con gli imprenditori, fornendo una gamma di servizi su misura a livello nazionale.

Promotergroup fonda infatti la sua consolidata esperienza sui servizi forniti alle principali aree operative d’impresa tra cui: sicurezza sul lavoro, sicurezza dei dati, sorveglianza sanitaria, sistema di gestione sulla sicurezza sul lavoro, servizi agroalimentari, certificazioni QSA, assistenza manageriale, finanza agevolata, servizi per le P.A., comunicazione e social media marketing, project management, innovation management, assistenza gare d’appalto. Anche l’aspetto sociale è molto importante per Promotergroup che, oltre ad impegnarsi a perseguire un welfare aziendale per i propri dipendenti, è diventata una Benefit Corporation lavorando in maniera responsabile, ecosostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, attività culturali e sociali, enti pubblici e associazioni. Al fine di accrescere la propria competitività sul mercato Promotergroup ha dato origine ad una rete d’imprese all’interno della quale può contare su enti di formazione, un’agenzia per il lavoro, una start up innovativa agricola e una società di servizi di ingegneria.

“È con grande soddisfazione e piacere che annunciamo il nostro ingresso in Alis come soci consiglieri, orgogliosi di condividere fin da subito la mission associativa e l’impegno nel favorire opportunità di networking per promuovere lo sviluppo aziendale e territoriale. La nostra azienda - dichiara Gianni Polizzi, Presidente Promotergroup S.p.A. - si impegna ad offrire un contributo significativo all'associazione Alis, apportando valore aggiunto attraverso la condivisione di esperienze e soluzioni innovative. Siamo certi che tale collaborazione sarà strategica e mirata a promuovere non solo i nostri servizi, ma anche temi cruciali in materia di sicurezza e salute sul lavoro”.