Coop "sostiene le istanze di pace e giustizia tra il popolo palestinese e Israele, ma ciò non comporta attivare azioni di boicottaggio che Coop non ha mai praticato"

In merito alla diffusione di un volantino promosso da alcuni soci 'No ai prodotti israeliani nei punti vendita' Coop "precisa di essere estranea all’Appello e conferma di non aver mai praticato azioni di boicottaggio di prodotti" operando piuttosto "con lo scopo di permettere a tutti di fare le proprie scelte di acquisto".

Coop - si legge in una nota - "sostiene le istanze di pace e giustizia tra il popolo palestinese e Israele, ma ciò non comporta attivare azioni di boicottaggio che Coop non ha mai praticato. Tutte le scelte di acquisto o di "non acquisto" sono legittime, strumentalizzazioni e interpretazioni non corrette sono ingiustificate. Così riteniamo di tutelare il punto di vista di una platea di oltre 6 milioni di soci che rappresentano valori, opinioni e sensibilità inevitabilmente diverse e tutte analogamente da rispettare".