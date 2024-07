Poste, i vantaggi del buono soluzione futuro

In collaborazione con TgPoste.it

Si amplia la gamma dei prodotti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane. I Buoni Soluzione Futuro rappresentano una forma di investimento semplice e sono stati pensati e strutturati per i clienti BancoPosta che vogliono una rendita integrativa al momento della propria pensione. Tanti i vantaggi di questi buoni fruttiferi: offrono un rendimento che non è soggetto al rischio di mercato; sono facilmente comprensibili e quindi sono uno strumento di inclusione finanziaria; il capitale investito è sempre garantito dallo Stato italiano; non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso (salvo gli oneri fiscali); gli interessi sono soggetti a una tassazione del 12,50% ed è esente da imposta di successione.

I Buoni Soluzione Futuro sono a tasso fisso a lunga durata, in grado di garantire una rendita certa a partire dal 65° anno di età del sottoscrittore e fino al suo raggiungimento degli 80 anni di età. Possono essere sottoscritti da persone fisiche di età compresa fra 40 e 54 anni compiuti (sottoscrivibile quindi fino al giorno precedente il compimento dei 55 anni di età). Il funzionamento prevede che fino ai 65 anni di età del sottoscrittore, il Buono è a tasso fisso, dal compimento dei 65 anni di età eroga un capitale o una rendita mensile fino agli 80 anni di età (quindi per massimo 15 anni). Nel caso di scelta della rendita mensile il capitale continua a maturare interessi. I Buoni Soluzione Futuro sono sempre rimborsabili e, in caso di rimborso durante la fase in cui viene erogata la rendita, il valore finale terrà conto del capitale e interessi già rimborsati attraverso le rate mensili corrisposte fino al momento della richiesta. Il Buono Soluzione Futuro può essere sottoscritto dal conto corrente BancoPosta o dal Libretto in Ufficio postale, online sul sito www.poste.it e tramite App BancoPosta.