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Mario Draghi: "Le proteste dei giovani? Hanno la sensazione che nessuno li ascolti"

L'ex premier in una intervista a Bloomberg: "Manca la giustizia sociale anche perché manca la crescita"

Mario Draghi:
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21 ottobre 2026 | 12.21
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Le manifestazioni giovanili, spesso sfociate in atti violenti, in Francia come in Italia "hanno motivazioni differenti" ma "c'è un elemento che accomuna" questi paesi è cioè "il fatto che, l'anno prossimo, si terranno delle elezioni di estrema importanza". Lo afferma l'ex premier Mario Draghi in un'intervista a Bloomberg per un podcast registrato in occasione di un evento a New York spiegando che però "questa è, per così dire, solo la cornice".

"La spiegazione più solida risiede, a mio avviso, nel blocco delle aspettative: i giovani hanno la sensazione che nessuno li ascolti. La maggior parte delle persone - ricorda - desidera crescita e giustizia sociale – o meglio, una crescita accompagnata da giustizia sociale. Per i giovani, la giustizia sociale si traduce in giustizia intergenerazionale".

"E quando la crescita viene a mancare - osserva - diventa molto difficile garantire tutto ciò e questo genera ansia".

Per Draghi "si percepisce un blocco nelle dinamiche sociali, si ha la sensazione di non riuscire a trovare facilmente un lavoro. I giovani percepiscono una società in rapidissima trasformazione tecnologica e si sentono impreparati ad affrontarla".

E sullo sfondo, ricorda, "a questo si aggiungono altre circostanze" quali "il ruolo di determinati attori politici" che giocano sulle dinamiche di massa, sugli scontri e sulla violenza "che va condannata in ogni circostanza". "Fattori che però - conclude - agiscono più come amplificatori che come vere e proprie spiegazioni".

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